Bud Spencer, l'ultimo saluto dei fan al 'gigante buono'

"Era un grande, siamo qui per lui". Così i fan di Bud Spencer ricordano il loro beniamino, scomparso il 27 giugno a Roma a 86 anni, mentre aspettano in fila sotto il sole, per entrare nella camera ardente dell'attore allestita in Campidoglio . Qualcuno depone mazzi di fiori chiedendo il permesso ai tre figli Giuseppe, Christiana e Diamante e ai nipoti, che scambiano con loro strette di mano, parole e sorrisi con grande semplicità.

"Stiamo ricevendo messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Mio padre è stato un personaggio che ha preferito la dimensione privata ma che ha meritato, non so perché, tanto affetto". Lo ha detto ai giornalisti Giuseppe Pedersoli in un breve ricordo di suo padre Bud Spencer.



"Non me lo ricordo mai triste - ha aggiunto rispondendo davanti alle telecamere - ma sempre con un sorriso". Giuseppe Pedersoli ha voluto sottolineare che il padre "è andato via serenamente e non per una malattia, come hanno scritto alcuni giornali". La sua è stata una morte improvvisa, "non ce l'aspettavamo perché era tornato a casa" dopo essere stato in ospedale a causa di una caduta, da cui non si era mai ripreso e che lo aveva costretto all'immobilità.