Bruno Mars, anche la pop star protagonista sul palco del Super Bowl

Ci sarà anche Bruno Mars insieme ai Coldplay e a Beyoncé sul palco del Super Bowl 2016 per lo show di metà partita. A poche ore dall'evento arriva la conferma ufficiale dal diretto interessato via social. L'appuntamento è per domenica sera al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. Per la pop star è la seconda partecipazione dopo quella del 2014.