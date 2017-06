Bruce Willis nudo in "Once Upon a Time in Venice"

Bruce Willis torna al cinema nel film "Once Upon a Time in Venice", nei panni di Steve Ford, investigatore privato di Los Angeles a caccia di un gangster (Jason Momoa) che gli ha rubato il cane. La Venice del titolo è quella californiana e tra una gran dose d'azione e umorismo, la star holywoodiana appare scatenatissimo e in una lunga sequenza si presenta nudo mentre va in giro per le strade su uno sketeboard. Uscito da poco negli Usa, non ha ancora una realease italiana.