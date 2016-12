19 marzo 2015 Bruce Willis, il duro di Hollywood compie 60 anni Sguardo da bad boy, humour e tanto fascino, il divo di "Die Hard" ha girato più di 100 film ed è circondato dalle donne: le sue cinque figlie Tweet google 0 Invia ad un amico

12:30 - Bruce Willis compie 60 anni, ma non ha intenzione di fermarsi. Cinque film in cantiere e una carriera nata in teatro e piena di cinema, con oltre 100 pellicole girate. Dove c'è Willis c'è azione, thriller, suspense, ironia. Affascinante, irriverente e una faccia che lo ha reso il duro più famoso di Hollywood, con Demi Moore ha formato una delle coppie più sexy dello star system e anche dopo il divorzio resta circondato dalle donne: le sue figlie.

L'ultima nata si chiama Evelyn Penn ed è venuta al mondo lo scorso 5 maggio. E' la quinta figlia femmina di Bruce Willis, la seconda avuta dalla sua seconda moglie Emma Heming-Willis. Il duro di Hollywood ha avuto tutto, tranne l'erede maschio. Dal matrimonio con Demi Moore sono nate Tallulah, Scout e Rumer. Da quello con la Heming, Mabel Ray, nel 2012 e Evelyn. Pieno di donne, come si conviene a un vero sex symbol, Bruce Willis compie gli anni nel giorno della festa del papà e di fare il padre non è stanco: “Avere un figlio ti ringiovanisce dentro – dice l'attore, che ammette - Questa volta sono più presente, come padre, a questa età sento più la responsabilità”.

Non è troppo vecchio per fare il papà e non lo è nemmeno per girare film. Per il 2015, l'attore ha in programma cinque pellicole e uno spettacolo teatrale a Broadway. Al cinema arriverà con l'ultima commedia di Barry Levinson, Rock the Kasbah che uscirà a novembre, e poi con i thriller Wake e Extraction, mentre sono in pre-produzione il drammatico Captive e il prossimo film di Woody Allen ancora senza un titolo. Per Willis sarà la prima volta con il celebre regista, una sfida ardua come i suoi ruoli al cinema, dove è diventato famoso anche grazie alle scene d'azione e alle scazzottate: "In fondo mi piace farmi prendere a cazzotti - rivela l'attore - Sono quasi trent'anni anni che faccio a gara con i colleghi a chi si ammacca di più e si lamenta di meno. Il primo che fiata ha perso, è una femminuccia".



Dopo il debutto nel mondo del teatro e qualche parte minore a Hollywood, nel 1988 Bruce Willis raggiunge il successo con Trappola di Cristallo, primo action-movie della serie Die Hard il cui ultimo capitolo è arrivato nel 2013, a 25 anni esatti dal primo. Il ruolo che lo ha reso famoso è anche quello che lo identifica di più, ma nel suo palmares Willis inserisce altri film degni di nota da Il Sesto senso ad Armageddon, da Pulp Fiction a Attacco al potere e poi Il quinto elemento, L'esercito delle 12 scimmie, Sin City e la saga di RED, solo per citarne alcuni. "Ormai ci metto più tempo a rialzarmi dopo le botte sul set, ma forse è solo perché me ne danno più'', dice l'attore, che, a 60 anni, alla pensione nemmeno ci pensa.