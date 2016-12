Bruce Springsteen raddoppia a Milano Secondo concerto a San Siro il 5 luglio

Bruce Springsteen e la E Street Band raddoppiano il concerto di Milano . Dopo il live di domenica 3 luglio, sold out in pochi minuti, il Boss ha deciso di aggiungere una seconda data, fissata per martedì 5 luglio, sempre allo Stadio Meazza di San Siro. Il rocker suonerà anche, e per la prima volta, al Circo Massimo di Roma, il 16 luglio, concerto per il quale restano ancora pochi tagliandi. Ad aprire lo show capitolino saranno i Counting Crows .

Per la prima volta, Bruce Springsteen e la E Street Band saranno protagonisti in pochi giorni di due concerti a San Siro. I biglietti per la data del 5 luglio saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di venerdì 26 febbraio esclusivamente online su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di sabato 27 febbraio nei punti vendita TicketOne e Vivaticket. Dunque le polemiche per la prevendita della prima data milanese, con gli internauti infuriati per l'impossibilità di accaparrarsi i tagliandi per il prato, volatilizzatisi immediatamente, non hanno piegato gli organizzatori che hanno scelto di affidarsi ancora allo stesso sistema. Per la data di Roma, il 16 luglio, sono invece ancora disponibili 10 mila biglietti circa.



Il tour di Bruce Springsteen arriva dopo la pubblicazione, lo scorso 4 dicembre, di "The Ties That Bind: The River Collection", cofanetto, riedizione di "The River", composto da 4 CD contenenti 52 brani con moltissimo materiale inedito.