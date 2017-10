Bruce Springsteen, musica e parole: "Non un semplice show acustico, mi racconto sul palco"

Uno spettacolo che in fondo è una sorta di appendice all'autobiografia pubblicata l'anno scorso. Questo è " Bruce Springsteen on Broadway ", il nuovo show che vedrà protagonista il Boss al Walter Kerr Theatre di New York dal 3 ottobre all'inizio di febbraio, per cinque sera alla settimana. "Voglio uno show il più intimo possibile . Lo show sarà solo me, la chitarra, il pianoforte, le parole e la musica - ha spiegato -. Parte sarà parlato e parte cantato ".

L'ispirazione è stato il concerto del 12 gennaio nella East Room Casa Bianca poco prima della fine della presidenza di Barack Obama: una lista di brani-antologia di una carriera di oltre 40 anni, alternati a racconti e aneddoti, sulla falsariga di "Born to Run", l'autobiografia del 2016.



"Sono io il regista, ho scritto io il copione. L'idea è quella di un workshop in un garage, partendo dal Bottom Line, quando ti trovavi a cantare davanti a un paio di centinaio di persone", ha detto Springsteen rievocando, in una intervista al New York Times, il locale del Village dove il suo show, nell'estate 1975, fece sensazione.



SHOW INTIMO - "Springtseen on Broadway" sarà per 960 spettatori a sera nello storico Walter Kerr Theater. Ogni sera per due ore sul palco con un pianoforte baby grand e "tante chitarre", il minimo di luci e un grande sound. "Non sara' un concerto rock in miniatura", ha spiegato il cantante, "ma una esperienza di 'storytelling' attraverso parole e canzoni. Questo è il teatro. Questa è Broadway".



CONTROLLI ANTI BAGARINAGGIO -Per gestire una richiesta di biglietti mai vista sulla "Lunga strada bianca" con l'eccezione di Hamilton, Springsteen si è affidato a Verified Fan, una biglietteria elettronica che blocca le speculazioni ai bagarini, e nonostante questo gli ingressi sul sito Stub.Hub oscillano tra i 700 ai 2.400 dollari a poltrona.