Bruce Springsteen firma la giustificazione a un piccolo fan

A Philadelphia per promuovere la sua nuova autobiografia "Born to Run", il Boss si è trovato di fronte un suo piccolo fan che per incontralo ha saltato la scuola. Il ragazzino di 10 anni, accompagnato dal padre, ha pensato bene di preparare e di farsi firmare la giustificazione per la scuola proprio da Bruce che ovviamente si è prestato al simpatico siparietto. "Caro preside per favore scusi l'assenza o il ritardo di Michael Fenerty. E' venuto alla biblioteca Free Library di Philadelphia per incontrarmi e per acquistare una copia del mio libro. Grazie", Bruce Springsteen.