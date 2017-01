Bruce Springsteen, concerto segreto alla Casa Bianca per salutare Obama

Nella stessa stanza della residenza presidenziale Springsteen aveva ricevuto la Medal of Freedom. Nella scaletta "politica", il Boss ha incluso anche "Born in the U.S.A.", definendola una canzone di protesta e lamentandosi perché in passato è stata interpretata male. Chiusura del concerto con "Tougher than the rest", suonata con la moglie Patti Scialfa, e dedicata esplicitamente agli Obama.



Questa la scaletta completa del concerto:

Working on the highway

Growin' up

My hometown

My father's house

The wish

Thunder road

The promised land

Born in the U.S.A.

Devils & dust

Tougher than the rest (con Patti Scialfa)

If I should fall behind (con Patti Scialfa)

The ghost of Tom Joad

Long walk home

Dancing in the dark

Land of hope and dreams