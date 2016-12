Bruce Springsteen, "Chapter and Verse": musica e parole per la biografia del rocker per eccellenza

I brani di "Chapter and Verse" scelti da Springsteen riflettono i temi e le sezioni del libro "Born to Run". La raccolta inizia con due brani dei Castiles, che vedono uno Springsteen adolescente alla voce e alla chitarra, e si chiude con la title track di "Wrecking Ball" datata 2012. Le canzoni del disco tracciano la storia musicale di Bruce dai suoi esordi e raccontano una storia che procede in parallelo con la narrazione del libro.



Nelle incisioni degli Steel Mill e della Bruce Springsteen Band suonano musicisti che sarebbero poi entrati nelle fila della E Street Band. I demo solisti di "Henry Boy" e “Growin' Up" sono stati realizzati nel 1972, poco prima che Springsteen iniziasse a registrare il suo album di debutto, "Greetings From Asbury Park, N.J".



L'autobiografia del Boss sarà pubblicata in contemporanea mondiale il 27 settembre, in Italia da Mondadori: l'artista ci ha lavorato nel corso degli ultimi sette anni, iniziando nel 2009, dopo lo show con la E Street Band durante il Super Bowl.



LA TRACKLIST

1. Baby I — The Castiles (incisa il 2 maggio 1966 al Mr. Music, Bricktown, NJ; scritta da Bruce Springsteen e George Theiss; INEDITO)

2. You Can't Judge a Book by the Cover — The Castiles (incisa il 16 settembre 1967 al Left Foot, Freehold, NJ; scritta da Willie Dixon; INEDITO)

3. He's Guilty (The Judge Song) — Steel Mill (incisa il 22 febbraio 1970 al Pacific Recording Studio, San Mateo, CA; INEDITO)

4. Ballad of Jesse James — The Bruce Springsteen Band (incisa il 14 marzo 1972 ai Challenger Eastern Surfboards, Highland, NJ; INEDITO)

5. Henry Boy (incisa nel giugno 1972 ai Mediasound Studios, New York, NY; INEDITO)

6. Growin' Up (incisa il 3 maggio 1972 ai Columbia Records Recordings Studios, New York, NY; già pubblicata su Tracks)

7. 4th of July, Asbury Park (Sandy) (1973, The Wild, The Innocent & the E Street Shuffle)

8. Born to Run (1975, Born to Run)

9. Badlands (1977, Darkness on the Edge of Town)

10. The River (1980, The River)

11. My Father's House (1982, Nebraska)

12. Born in the U.S.A. (1984, Born in the U.S.A.)

13. Brilliant Disguise (1987, Tunnel of Love)

14. Living Proof (1992, Lucky Town)

15. The Ghost of Tom Joad (1995, The Ghost of Tom Joad)

16. The Rising (2002, The Rising)

17. Long Time Comin' (2005, Devils & Dust)

18. Wrecking Ball (2012, Wrecking Ball)