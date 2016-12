Bruce Springsteen and the E Street Band, cresce l'attesa per le tappe italiane

Cresce l'attesa per le prime date italiane di Bruce Springsteen and the E Street Band , che saranno in scena il 3 e 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano, prima di salire il 16 luglio sul palco del Circo Massimo di Roma. Barley Arts ha realizzato un'apposita app gratuita, " Springsteen in Italia ", disponibile dal 27 giugno in italiano e in inglese, per avere in tempo reale tutte le informazioni sull'evento.

Sul web, invece, il sito ufficiale dei tre concerti italiani è brucespringsteenitalia.com, portale che raccoglie sia news utili sia curiosità sul tour e non solo.



Per favorire le condizioni del pubblico, sarà istituita un'ampia area pit sottopalco. Per precisa politica dell'artista e di Barley Arts, per accedere a tale area non ci sarà nessun sovrapprezzo sul biglietto, ma l'accesso sarà consentito ai primi della fila posizionati davanti all'ingresso 10: queste persone, circa un'ora prima dell’apertura dei cancelli, riceveranno un braccialetto da indossare, che gli permetterà di accedere al pit. I restanti posti in tale area saranno poi disponibili per il pubblico residuo fino a riempimento.



Il tour di Bruce Springsteen arriva dopo la pubblicazione, lo scorso 4 dicembre, di "The Ties That Bind: The River Collection", cofanetto che raccoglie uno dei periodi principali della sua carriera. Il cofanetto è composto da 4 cd con materiale inedito, 3 dvd con oltre quattro ore di immagini esclusive e un libro illustrato contenente 200 scatti rari più un nuovo saggio di Mikal Gilmore.