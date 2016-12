Bruce Springsteen, 35 anni dopo "The River" svela i propri segreti

Il lavoro è un tesoro imperdibile per i die hard fan del Boss, ma anche un prezioso documento per chi volessa capire l'importanza di Springsteen nella storia del rock negli anni a cavallo tra i 70's e gli 80's. "The River" è un album che fa da cerniera tra l'ambizione di "Darkness On The Edge Of Town" (1978) e l'intima disillusione di "Nebraska" (1982), un lavoro fiume che si snoda su due dischi alternando due anime all'apparenza inconciliabili: quella di vere e proprie "party song" come "You Can Look", "Two Hearts", "Sherry Darling", e quella più scura della title track, di "The Price You Pay", "Indipendence Day" o "Wreck On The Highway".



Due anime che necessitavano il proprio spazio al punto che Springsteen dopo aver registrato un album che doveva essere quello definitivo (qui inserito come "The River - Single album"), decise di buttare a mare (quasi) tutto e ritornare in studio per cogliere tutte le ispirazioni di quell'irripetibile momento creativo. Come dice lui stesso nel documentario di 60 minuti diretto da Thom Zimny, "l'album era buono, ma non abbastanza grande". Quello che ne uscì alla fine fu invece davvero grande. Anche per la produzione che per la prima volta (con Little Steven e lo stesso Springsteen coinvolti) restituiva l'impatto live della E Street Band.



A proposito di impatto live, il cofanetto contiene un doppio dvd con la ripresa del concerto del novembre 1980 a Tempe, uno dei concerti ritenuti di culto dai fan e circolato per anni come bootleg, ma mai con questa qualità. Per entrare poi del tutto in quell'anno di lavoro c'è un libro con copertina rigida e 148 pagine illustrate da 200 foto in studio e dal vivo (buona parte delle quali mai pubblicate finora), oltre a pagine degli appunti di Springsteen, copertine dei singoli, immagini e outtake tratte dal packaging originale dell'album, più altri cimeli. Le note di copertina includono un nuovo saggio dil Gilmore, la recensione originale dell'album pubblicata da "Rolling Stone" nel 1980, e i commenti aggiornati di Springsteen su "The River" tratti dal libro "Songs" del 1998.