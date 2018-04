Brooke Shields, rieccola in una... "Laguna blu" a 52 anni

Brooke Shields, 52 anni, mostra un fisico invidiabile proprio come aveva fatto ormai 38 anni fa al grande pubblico, nella sua celebre interpretazione di "Laguna Blu". A fianco di Christopher Atkins, una ancora minorenne Shields, aveva ammaliato con il suo corpo gli spettatori della pellicola. L'attrice oggi, su Instagram, si fa ancora ammirare in tutto il suo splendore grazie agli scatti postati in vacanza in un luogo paradisiaco.