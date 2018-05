Brooke Shields, 52 anni e un corpo da "Laguna Blu"

Migliaia di like in poche ore: tanto hanno raccolto su Instagram le foto in cui Brooke Shields, attrice famosa per la sua interpretazione in "Laguna Blu" (1980), mostra il suo fisico mozzafiato alle soglie dei 53 anni, che compie il 31 maggio. Gli scatti fanno parte di una campagna pubblicitaria che coinvolge, tra le altre, anche la modella Ashley Graham.