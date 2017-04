Brooke Shields, 51 anni e un fisico da... "Laguna Blu"

Bellissima e in forma perfetta. A 51 anni e due figli Brooke Shields non ha perso curve e sex appeal e dall'indimenticabile interpretazione nel film cult "Laguna Blu" del 1980, per lei il tempo sembra essersi fermato. In costume rosso su una spiaggia indiana la splendida attrice e ex modella sfoggia il suo fisico mentre posa su un albero o si lancia con un liana, alla Jane di Tarzan, in una paradisiaca... laguna blu.