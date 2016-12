Britney Spears, un'estate da sirenetta sexy

Britney Spears si è trasformata in una sirenetta sexy e ha immortalato la metamorfosi su Instagram. A mollo in piscina con la sua bella coda pesce cangiante, in mezzo ai figli Jayden e Sean, la cantante ha ritrovato il sorriso dopo la fine della lovestory con Charlie Ebersol. Anche la forma fisica è al top e ai recenti "Teen Choice Awards" si è fatta notare grazie ad un abito dalla scollatura generosa.

Passano gli anni ma la preferita dei 'teen' rimane sempre lei. Era il 1999 quando Britney, fresca del successo di "Baby One More Time" calcava per la prima volta la passerella dell'evento. E dopo sedici anni (e otto riconoscimenti all'attivo) non c'è stellina che le tenga testa: anche all'ultima edizione si è infatti aggiudicata lo Style Icon Trophy.