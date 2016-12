24 febbraio 2015 Britney Spears trasparente e innamorata: dichiarazione d'amore nello show hot La reginetta del pop si scatena a Las Vegas in body succinto e look vedo non vedo, ma poi si copre per dire "ti amo" al nuovo compagno Charlie Ebersol Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - Britney Spears torna sul palco a Las Vegas e nel primo concerto dopo la pausa di un mese, si presenta ai fan con una mise maliziosa e una dichiarazione d'amore per il suo nuovo compagno Charlie Ebersol. Body succinto, calze a rete velate e un look vedo non vedo per una reginetta del pop trasparente, che si veste solo per dire “ti amo” al fidanzato con la scritta “I, simbolo del cuore e Charlie” su un giubbotto di pelle corto.

Sul palco Britney non si è limitata a mostrare le gambe e a far intravedere la biancheria intima, ma ha voluto fare di più svelando al pubblico tutto il suo amore per Charlie Ebersol. Il nuovo compagno della reginetta del pop è un produttore televisivo, di un anno più giovane della 32enne Britney, e con lui sembra avere trovato la serenità. Numerose le dichiarazioni d'amore pubbliche tra i due, che si frequentano da circa quattro mesi. A San Valentino, il produttore aveva fatto recapitare alla cantante una torta gigante con tanti cuori e la scritta “Charlie ama Britney” e la Spears aveva fatto lo stesso un paio di mesi prima per festeggiare il compleanno dell'amato. La relazione va a gonfie vele e secondo fonti vicine alla coppia, riportate dal magazine Radar, Britney si riterrebbe molto fortunata ad aver conosciuto Charlie “l'uomo più passionale che abbia mai incontrato e che a letto va alla grande”.