Britney Spears torna all'antico e con il suo party sexy sbanca in Rete

Il video è il secondo estratto dall'album "Glory", pubblicato a settembre. E sembra fatto apposta per far pace con i fan che erano rimasti molto male dalla pubblicazione del primo video "Make Me". Infatti una prima versione, super sexy, diretta da David LaChapelle, era stata poi scartata a favore di una seconda decisamente più statica ed edulcorata, con il vivo disappunto dei die hard fan della stellina del pop.



Qui invece tutto sembra tornare al proprio posto, con immagini platinate e sensuali nel solco della miglior tradizione di Britney. Con anche alcune sequenze decisamente di impatto, come quella in cui la cantante cammina a quattro zampe su un tavolo per poi leccare un tavolo di fronte a un uomo in smoking.