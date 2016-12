Britney Spears, sirena al sole in attesa del nuovo album

Britney Spears si gode il sole della California, in attesa di tornare sul palco. Approfittando della pausa del suo show "Piece of me", ormai fisso in calendario al Planet Hollywood di Las Vegas, la popstar ha condiviso sui social uno scatto di un momento di relax a bordo piscina. Bikini striminzito e pancia ultra piatta, Brit si è concessa una domenica di riposo prima di rituffarsi nel lavoro e concentrarsi sul nuovo album presto in arrivo.

Britney Spears animerà le notti di Las Vegas con i suoi show fino a settembre. I concerti riprenderanno il 6 aprile dopo oltre un mese di pausa, per poi fermarsi nuovamente a maggio e riprendere in giugno. Stop che hanno consentito e consentiranno alla popstar di dedicarsi ad altri progetti, su tutti il nuovo attesissimo album, che per stessa ammissione della cantante "Stupirà molti perché non è esattamente quello che la gente si aspetta da me".



In attesa di svelare il nuovo lavoro, la Spears sta però attirando l'attenzione su di sé sui social, tra balletti sexy e scatti in bikini. E ai fan questo non dispiace.