Britney Spears: "Non esco mai, sono una persona noiosa"

Ammette di non amare i party e le situazioni in cui si trova in mezzo a tanta gente. Si definisce "strana" Britney Spears e confessa di avere "un sacco di ansie". A "Flaunt Magazine" la pop star, che recentemente è tornata in super forma e non perde l'occasione per mostrare gli addominali definiti, racconta di non amare la vita mondana: "Sono molto cambiata, non esco mai e mi reputo una persona molto noiosa. Non faccio nulla, sono una santa...".