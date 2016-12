Britney Spears lancia il nuovo singolo "Pretty Girls" su Uber

14:31 - Britney Spears ha scelto Uber (il servizio privato che permette di noleggiare un auto con conducente) per lanciare in anteprima il suo nuovo singolo "Pretty Girls", cantato in duetto con la rapper australiana Iggy Azalea. Per l'occasione l'azienda ha fatto circolate per le strade di Los Angeles un SUV speciale dedicato a Britney, che trasmetteva in rotazione il brano.

Attraverso il suo account Twitter, la Spears ha annunciato ai fan l'arrivo del nuovo singolo: "Ciao a tutti, sono felice di presentare l'anteprima del mio nuovo singolo Pretty Girls grazie all'aiuto di Uber. Quelli di voi che si trovano a Los Angeles possono prenotare una corsa su un Suv speciale e ascoltarlo per primi".



I fan non se lo sono fatti ripetere due volte e in tanti si sono fatti scarrozzare per la città con in sottofondo il singolo, pubblicando poi sui social il prezioso momento. Una volta a bordo hanno ricevuto altri gadget e la possibilità di partecipare ad un concorso. In palio due biglietti per il concerto della Spears a Las Vegas e la possibilità di incontrare dal vivo la loro beniamina.