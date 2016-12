Britney Spears, la zip del body cede: incidente sexy sul palco

Britney Spears ci ricasca. La popstar è incappata in un nuovo incidente sul palco, stavolta molto più sexy della perdita di extension di qualche mese fa . Nel corso di uno dei suoi show a Las Vegas, la zip del body, stretto e trasparente, indossato dalla reginetta del pop ha ceduto, lasciando la cantante con la schiena completamente nuda. Nemmeno due ballerini, intervenuti per lunghi minuti, sono riusciti a metterci una pezza.

L'incidente si è verificato durante il concerto dello scorso 16 ottobre, mentre Britney Spears stava cantando il brano del 2009 "3". Un video postato su YouTube da un fan presente allo show testimonia l'accaduto e mostra la popstar ballare e cantare fasciata in un body che le copre poco più che le parti intime e il seno. A un certo punto qualcosa va storto. Brit si accorge che la cerniera lampo ha ceduto e chiama svelta uno dei suoi ballerini, senza interrompere la performance. Il soccorso è istantaneo, ma... inutile. Ci provano in due a riparare la zip, senza successo. Così alla povera Britney non resta che continuare lo show fino alla fine della canzone.



Troppo energica, lei o troppo stretta la sua mise? Una cosa è certa: gli spettacoli di Britney Spears riservano sempre sorprese e se non è un incidente hot, è qualche parolina di troppo pronunciata a microfono aperto, come l'insulto rivolto a un fan che le aveva dato della grassona, durante un live, lo scorso aprile.