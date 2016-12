Britney Spears, la prova costume diventa social

La prima tappa è il 22 maggio sul palco dei Billboard Music Awards, dove riceverà il prestigioso Millennium Award e proporrà dal vivo un medley dei suoi successi: da "Baby One More Time" a "Circus". Non è invece prevista la presentazione di "Make Me (Oooh)", singolo apripista del nuovo album.



Mistero anche sulla data di uscita disco di inediti: secondo alcune voci sarebbe in dirittura d'arrivo mentre per altri ci sarebbe ancora parecchio lavoro da fare prima di lanciarlo sul mercato.