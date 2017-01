Britney Spears in posa da Charlie's Angel dopo la bufala della morte

Britney Spears sta bene. L'annuncio della sua morte sull'account della Sony Music era una bufala. A rassicurare tutto il mondo non ci ha pensato solo il suo portavoce con una dichiarazione alla Cnn. La stessa pop star ha postato su Twitter , a beneficio dei suoi quasi 50 milioni di follower, un collage di quattro foto ironiche n cui si mostra in posa da Charlie's Angel con una didascalia che recita "Non sottovalutare il potere di di Charlie's".

A smentire la notizia della morte della pop star statunitense ci ha pesato il suo staff assicurando: "E' colpa degli hacker. Presumo il loro account sia stato hackerato, Britney sta bene". Intanto sui social dopo la tristezza dei fan per la notizia, la smentita si è trasformata in ironia, e in molti hanno scritto come la cantante abbia battuto ogni record morendo e resuscitando nello stesso giorno.