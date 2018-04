Britney Spears in forma smagliante, il fitness hot sui social diventa virale

Britney Spears si sta preparando per il " Piece of Me " tour, che partirà il 12 luglio da Washington e toccherà numerosi Paesi in tutto il mondo. Per farlo la cantante si sta sottoponendo a intense sedute di allenamento, che spesso ama condividere sui social. L'ultima, in un video su Instagram in cui appare particolarmente in forma, ha collezionato quasi 4 milioni di visualizzazioni e 22mila commenti.

Un fisico tonico, ma con le forme al punto giusto. I fan della Spears non si sono lasciati sfuggire il suo ultimo intenso allenamento, prima di un tour de force che la porterà in giro per il globo. Sulle note di "Machika" di J.Balvin e Anitta, l'ex "lolita del pop" si è esibita in una serie di squat, flessioni e sollevamenti, ammaliando i follower.



La preparazione fisica le servirà per uno spettacolo in cui promette di scatenarsi al ritmo delle sue celebri coreografie, il "Piece of Me" tour che partirà in estate. Nell'annunciare il suo prossimo impegno live, la cantante aveva detto: "Sono così eccitata di annunciare che porteremo il Piece Of Me nelle principali città del Nord-America, Europa e Regno Unito! Ragazzi, ci si vede quest'estate!".