Britney Spears ha un nuovo amore

12:34 - Britney Spears è fuori dal mercato dei single. Dopo la rottura a fine agosto con l'ex fedifrago David Lucado, la popstar ha confermato al magazine online Extra che "sì, c'è qualcuno di speciale. E' una cosa recente". Non c'è voluto molto per scoprire l'identità dell'uomo misterioso: si tratta del produttore e scrittore Charlie Ebersol. Gli amici di Britney hanno svelato che "è un ragazzo dolce, vedremo come andrà a finire".

E' un momento d'oro per la Spears, che il 5 novembre si è vista assegnare a Las Vegas anche la sua personale festività: il Britney Day. La popstar ha firmato un contratto milionario di due anni per una serie di serate al Planet Hollywood, uno dei resort più esclusivi della città, ed è diventa cittadina onoraria della mecca del peccato, tanto da riceverne anche le chiavi simboliche.