Britney Spears è orgogliosa della sua "tartaruga" nuova di zecca

In vista del suo ritorno discografico Britney Spears si è tirata a lucido fisicamente ed è sempre più orgogliosa dei suo addominali nuovi di zecca. Forse proprio perché criticata spesso per qualche rotondità di troppo, la popstar ormai non perde occasione per mostrare su Instagram il suo pancino decisamente asciutto e, anzi, scolpito. Che si tratti di un momento di ginnastica in palestra o una posa in spiaggia, la tartaruga è protagonista.

Se la foto postata qualche giorno fa, distesa in piscina, poteva far pensare a un ritocco della fotografia, l'ultima foto dimostra che Britney ha voluto darci dentro con l'attività fisica ritrovando una forma che ultimamente aveva perso.



In un panorama pop affollato come quello odierno riprendersi la coroncina di regina è sempre più difficile e tutto fa brodo. Non solo un album che funzioni ma anche un'immagine che, se non può essere più quella della fidanzatina d'America degli esordi, almeno torni alla Barbie sexy dei tempi di "Toxic". Ancora non ci sono date di uscita per il nuovo lavoro ma la Spears è al lavoro e intanto ha aggiunto 24 date al suo show stabile a Las Vegas.