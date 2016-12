Britney Spears dice addio a Charlie Ebersol

Non c'è pace in amore per Britney Spears che ha detto addio anche con Charlie Ebersol , al suo fianco da otto mesi. Solo qualche settimana fa sembrava il suo principe azzurro: lui era entrato nelle grazie dei figli di lei (Jayden e Sean) e si parlava di un possibile matrimonio all'orizzonte. Invece è tutto finito, con Britney che ha fatto piazza pulita sui social delle foto che li ritraevano insieme.

"Credo che stessero insieme per le ragioni sbagliate, a lei non piace stare da sola" ha rivelato una fonte a 'Us Weekly', senza però spiegare il vero motivo della rottura. Charlie era entrato nella vita di Britney nell'ottobre del 2014 e da allora avevano fatto passi importanti. Lui aveva conosciuto i figli di lei (posando insieme a loro nelle foto di famiglia) e durante le uscite pubbliche la coppia elargiva sempre baci e sorrisi ai fotografi.



Qualcosa però deve essere andato storto e Britney ha messo alla porta l'ennesimo pretendente, che si va ad aggiungere alla lunga lista di ex. D'altra parte le relazioni con gli uomini non sono mai state semplici per a Spears. Il primo grande amore fu alla fine degli Anni Novanta con Justin Timberlake e dopo di lui arrivarono due matrimoni: quello lampo con l'amico Jason Alexander nel 2004 (durato solo 55 ore) e quello con il padre dei suoi figli Kevin Federline, durato dal 2004 al 2007.



Dopo un periodo di crisi e rehab, nel 2011 si fidanza ufficialmente con il suo manager Jason Trawick, ma la relazione si interrompe nel 2013. Nello stesso incontra David Lucado, ma l'amore finisce anche con lui l'anno successivo per colpa di un tradimento. Ora anche Charlie è storia vecchia, ma l'estate è lunga e chissà che Britney non torni dalle vacanze con un amore nuovo di zecca.