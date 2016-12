Britney Spears compie 35 anni, auguri alla Principessa del Pop

Definita come l'erede di Madonna, negli anni 90 è stata tra le protagoniste del teen pop in compagnia di Christina Aguilera, Jessica Simpson, Spice Girls, All Saints e Destiny's Child.



Un altro dei suoi grandi successi è arrivato nel 2000 con "Oops I Did It Again" che non è solo uno dei suoi titoli più famosi ma rimarrà ad imperitura memoria come un slogan autoironico quando cadeva in basso, compiendo una delle sue follie. La sua vita privata ha attirato anche più attenzione della sua musica.



Dopo la storia d'amore con Justin Timberlake dal 1999 al 2002, nel 2004 è arrivato il matrimonio annullato 55 ore dopo con Jason Allen Alexander suo amico di infanzia. Poi i due figli avuti dal ballerino statunitense Kevin Federline da cui ha divorziato nel 2006 per "differenze inconciliabili". In seguito sono iniziati i problemi con la droga, la clinica di riabilitazione ("Ho davvero toccato il fondo", aveva commentato su quel periodo), la perdita della custodia dei figli (riottenuta solo dopo anni e difficoltà), i problemi psicologici che sono culminati con il ricovero coatto nel reparto di psichiatria. Lontani i tempi in cui i suoi singoli facevano faville in ogni angolo del mondo, nel 2013 sceglie di siglare un contratto per esibirsi per due anni esclusivamente al Planet Hollywood Resort & Casino di Las Vegas, come aveva già fatto Celine Dion.