Britney Spears, colpo di fulmine nel traffico e parte la caccia al motociclista sexy

Nuova fiamma per Britney Spears, che all'ombra del Big Ben si è presa una bella cotta per un misterioso motociclista. Mentre era imbottigliata nel traffico di Londra, dove è volata per l'Apple Music Festival, la popstar ha infatti notato l'affascinante sconosciuto e lo ha ripreso con il telefonino, pubblicando la clip su Instagram. "Molto sexy, molto sexy!" ha commentato la Spears, mentre sul social è già partita la caccia all'uomo.