Britney Spears chiude la sua residency a Las Vegas con uno show di Capodanno

Con 249 show in quattro anni, volge al termine il "Britney: Piece of Me" , residency show di Britney Spears a Las Vegas al The Axis Auditorium presso il Planet Hollywood. La pop star festeggerà l'ultimo appuntamento con una performance dal vivo la notte di Capodanno, che sarà inserita in diretta anche nel consueto "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" festeggiamento a Times Square, New York.

La Spears, cha ha da poco compiuto 36 anni, ha annunciato il concerto con un video sul suo profilo Instagram. La sua esibizione verrà trasmessa sugli schermi di New York, mentre sul palco cittadino si esibiranno tra gli altri Camila Cabello, Shawn Mendes e Nick Jonas.



La residency è partita il 27 dicembre 2013. Nel 2015 la star ha esteso il suo contratto a tutto il 2017. Proprio durante quest'anno stata premiata nella città del divertimento made in Usa con ben 4 premi all'edizione 2017 di "Best of Las Vegas" (Best Resident Performer, Best Production Show, Best Bachelorette Party e Best Bachelor Party). A Las Vegas Britney passerà il testimone a Lady Gaga, che ha da poco firmato un accordo per 74 show lʼMGM Park Theater con partenza da dicembre 2018.