Britney Spears annuncia una nuova era, l'album "Glory" arriva il 26 agosto

L'uscita del l'album è stata anticipata qualche settimana fa dal singolo "Make me (Ooh ooh)" in collaborazione con il rapper G-Eazy. Britney non pubblica un nuovo album dal 2013, quando uscì "Britney Jean". In una recente intervista la cantante si è definita "un’inguaribile romantica" e ha spiegato: “Ho vissuto alcune terribili relazioni ma credo ancora nell'amore anche se so che il cuore ha bisogno di protezione".