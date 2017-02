Britney Spears, angoscia e preghiera social per la nipotina in gravi condizioni

Maddie, figlia di 8 anni di Jamye Lynn Spears, sorella di Britney Spears , è stata coinvolta in un incidente stradale. La bimba sarebbe in condizioni estremamente gravi, secondo quanto riportato dal sito TMZ. La popstar in merito all'incidente non ha rilasciato ancora dichiarazioni. Ha solo pubblicato sul suo profilo Instagram il messaggio "Another day antoher blessing".

Secondo quanto riportato sempre da Tmz, la bimba era in un fuoristrada nel Louisiana quando il veicolo si è capovolto, finendo in acqua. La piccola sarebbe rimasta per diversi minuti sotto l'acqua, perdendo i sensi. Sarebbe poi stata trasportata in elicottero in un ospedale vicino. La madre non era insieme alla figlia quando si è verificato l'incidente.



Jamie Lynn, sorella di Britney Spears, ha vestito con successo i panni di Zoey nella serie tv "Zoey 101". Successivamente ha seguito le orme della sorella, affermandosi come cantante country. Nel dicembre del 2007, allora sedicenne, ha avuto Maddie dall'allora fidanzato Casey Aldridge.