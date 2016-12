Britney Spears accusata di aver "rubato" i gemiti di "Piece Of Me"

16:11 - Guai in vista per Britney Spears e tutto per colpa di alcuni gemiti "rubati". Il produttore musicale Kirk Rothrum ha infatti fatto causa alla Sony per aver utilizzato gli urletti di piacere di alcune donne nella hit del 2007 "Piece Of Me". La casa discografica avrebbe preso gli 'uhh' e gli 'oh yeah' dal suo archivio, senza però pagarne i diritti.

Kirk Rothurm è proprietario del sito bangin-beats.com, specializzato in suoni per produzioni di musica hip-hop. I gemiti incriminati si ripetono solo per tre volte all'inizio della canzone e poi in chiusura, ma non sono andati giù al produttore, che ha tra i suoi clienti diversi artisti di spicco come 50 Cent, Eminem, Jay Z e Rihanna.