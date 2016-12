26 febbraio 2015 Brit Awards 2015: Ed Sheeran fa il pieno ma tutti gli occhi sono per il ko di Madonna Serata di gala a Londra per gli Oscar della musica britannica. Il cantautore vince come miglior artista e miglior album ma la popstar cattura l'attenzione con il suo incidente sul palco Tweet google 0 Invia ad un amico

17:06 - Grande festa a Londra per i Brit Awards, i premi assegnati ai migliori artisti britannici (e non solo) dell'anno. Il trionfatore è stato Ed Sheeran, che ha vinto sia nella categoria miglior artista maschile che miglior album. Ma l'attenzione è stata catalizzata da Madonna, caduta rovinosamente sul palco durante la propria esibizione. Premi anche per Paloma Faith e Sam Smith.

A parte uno Sheeran sugli scudi, la serata ha confermato lo status di stella di Sam Smith, che dopo il successo ai Grammy si è portato a casa altri due premi per il "successo globale" e "miglior scoperta". Tra gli artisti internazionali ormai non fanno quasi più notizia i premi a Pharrell Williams e Taylor Swift, che a casa non hanno più spazio per mettere statuette e affini. Paloma Faith ha vinto il premio come miglior artista femminile, onorato con un'esibizione da lasciare a bocca aperta, con "Only Love Can Hurt Like This" cantata sotto un diluvio riprodotto sul palco.

TUTTI I VINCITORI:

Miglior artista inglese maschile – Ed Sheeran

Miglior artista inglese femminile - Paloma Faith

Miglior gruppo inglese – Royal Blood

Miglior artista femminile – Taylor Swift

Miglior artista maschile – Pharrell Williams

Miglior gruppo – Foo Fighters

Miglior successo – Sam Smith

Miglior singolo inglese Mark Ronson ft Bruno Mars "Uptown Funk"

Miglior rivelazione inglese – Sam Smith

Miglior video inglese - One Direction

Miglior album inglese – Ed Sheeran ‘X’