Brignano e De Sica sono “Poveri ma ricchi”

Cosa fareste se foste i vincitori di cento milioni di euro? La famiglia Tucci non ha dubbi: la cosa migliore è non dire nulla in paese e trasferirsi a Milano. Non tutto, però, è come immaginano. Ai microfoni di Supercinema, Christian De Sica e Enrico Brignano raccontano il volto dei nuovi ricchi (“Fanno beneficienza, sono vegani e vanno in giro con le macchinette”) e ci confidano come passeranno questo Natale.