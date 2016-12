Briel Larson: "Chiamatemi Capitan Marvel"

"Call me Captan Marvel" , "chiamatemi Capitan Marvel", cinguetta Brie Larson , la bella attrice premio Oscar per "Room". E dal Comic-Con di San Diego, durante l'evento della Marvel, famosa casa editrice di fumetti, arriva infatti la notizia ufficiale che sarà lei la prima protagonista femminile ad interpretare il ruolo per il cinema.

L'attrice comparsa a sorpresa durante l'evento era radiosa e felice e su Twitter ha festeggiato la notizia cinguettando: "Chiamatemi Capitan Marvel". L'anteprima del film è prevista per marzo 2019 e non si conoscono i dettagli della trama: si suppone che racconterà le vicende della supereroina Carol Danvers, la cui prima apparizione nei fumetti è stata nel 1967. Carole Danvers è un ufficiale dell'aeronautica statunitense il cui DNA si fonde con altro alieno durante un incidente. L'alterazione che ne consegue le conferisce superpoteri quali forza, volo ed emissione di raggi fotonici. Kevin Feige, presidente della Marvel. ha definito la Larson "il più recente membro della famiglia Marvel".



Nata nel 1989 in California, a Sacramento, la Larson ha iniziato la sua carriera con apparizioni in serie tv come 'Raising Dad' e 'United State of Tara'. Lentamente si è fatta spazio nel cinema per entrare nell'Olimpo di Hollywood con il con il commovente 'Room' nel 2015, la cui interpretazione le è valsa l'ambita statuetta.