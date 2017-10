Brian May spettatore al concerto dei Queen durante le riprese del film sulla band

Siamo sempre stati abituati a vederlo sul palco, la maggior parte delle volte con una chitarra tra le mani mentre era intento a regalarci performance da standing ovation, invece questa volta Brian May è rimasto in disparte a riprendere un concerto con il cellulare, come un vero e proprio fan. Sul palco però c'era la sua band, o meglio gli attori che sta interpretando i Queen nella pellicola dedicata proprio alla storia del gruppo. Così durante le riprese il chitarrista, si è divertito a ricoprire il ruolo dello spettatore, ma non è sfuggito all'occhio attento del regista Bryan Singer, che ha ripreso tutto pubblicando poi il video sui social.