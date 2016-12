Brian Johnson licenziato dagli AC/DC? La bufala corre sul web

Una notizia rimbalzata sui social, ha sconvolto tanti appassionati di musica e confuso alcuni giornali: Brian Johnson sarebbe stato licenziato dagli AC/DC . In realtà a spargere la voce (falsa) è stato un comico, Jim Breuer , che ha trollato mezzo mondo, raccontando come l'amico cantante fosse stato messo alla porta definitivamente. Questo dopo la notizia (ufficiale) del posticipo di 10 date del tour, a causa di un problema all'udito di Brian.

Nel podcast sarcastico il comico ha inventato le confidenze rilasciategli da Brian Johnson, dicendo che gli AC/DC non avessero digerito il fatto che il frontman si fosse lacerato un timpano dimenticandosi di indossare tappi di protezione mentre si trovava alla guida di un'auto da corsa e che l'incidente avesse comportato il suo licenziamento. La falsa notizia ha attirato un sacco di click. A un giorno di distanza lo stesso Jim Breuer ha affidato al suo profilo Facebook la smentita, dopo la baraonda mediatica generata: "Non ho mica riportato le parole di Brian Johnson. Ero io che gonfiavo la cosa. Lui non ha detto questo".