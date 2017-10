Brescia, per problemi tecnici salta il live: Arisa si esibisce al balcone

L'annuncio sui social dell'annullamento del concerto all'Outlet Franciacorta di Rodengo Saiano (Brescia) per problemi tecnici aveva rattristato i fan che però non si sono persi d'animo e si sono radunati sotto la sua stanza d'hotel per un saluto. Così Arisa ha improvvisato uno show sul balcone per non deluderli. Tra gli applausi e le acclamazioni, la cantante è partita con "La notte" per continuare ad incantare tutti con "Meraviglioso amore mio" e "Controvento". L'esibizione è finita sui social.