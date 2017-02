Brendan Fraser, una petizione dei fan per farlo tornare sul grande schermo

I creatori della petizione hanno dichiarato in merito al progetto: "Stiamo telefonando a diversi network per convincerli a richiamare Brendan per qualche serie TV o film. Brendan Fraser è un attore molto amato nel mondo e ancora non riusciamo a credere che non sia stato nemmeno selezionato per un piccolo ruolo nel reboot de La Mummia. Nelle ultime interviste abbiamo visto un Brendan molto triste e fuori fase. Siamo obbligati in quanto suoi fan a fare qualcosa di concreto per aiutarlo a riprendersi. Aiutate Brendan a riprendere il suo lavoro, ci manca".



Il motivo apparente del suo allontanamento dal cinema sembrerebbe essere legato a un infortunio alla schiena avvenuto nel 2013. Dopo l'uragano Sandy, la sua casa nel Connecticut è andata distrutta e nel tentativo di riparlarla, Fraser si è infortunato. A causa di questo incidente, non ha più potuto interpretare scene d'azione o che richiedevano salti e grossi sforzi fisici. In seguito, oltre a mettere su qualche chilo ha cominciato ad accettare qualsiasi cosa: da qui una filmografia che negli ultimi anni riporta solo filmetti, parti secondarie e doppiaggi.