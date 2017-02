Breakdance, è Kacyo il b-boy più forte d’Italia

Centinaia di persone, riunite allo Space Club di Firenze, hanno assistito sabato alla proclamazione del finalista italiano del Red Bull BC One, la competizione di breakdance uno contro uno più prestigiosa al mondo.



Eletto dalla giuria di esperti il migliore tra i 16 ballerini in gara, a salire sul gradino più alto del podio è stato quindi il b-boy palermitano Kacyo, già campione nell’edizione 2014. Questa vittoria lo porterà a rappresentare il nostro Paese al Last Chance Cypher, ad Amsterdam, dove i finalisti di tutto il mondo si contenderanno un posto alla Finale Mondiale, in programma il prossimo 4 novembre.



“Per la prima volta, dopo tanto tempo, ho voluto affrontare questa competizione in freestyle, lasciandomi coinvolgere dall’energia del dancefloor e del mio avversario – ha commentato Kacyo al termine della serata – mi sono lasciato andare, senza pensare al risultato, ma assaporando fino in fondo l’incredibile momento”.



Tra gli spettatori anche la ballerina Virginia Tomarchio protagonista nel pomeriggio, nell’ambito di Danzainfiera, di uno spettacolo inedito al fianco di uno dei giudici del Red Bull BC One Italy Chyper, il b–boy Lil G.