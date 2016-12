Brangelina, Brad non vede figlio Maddox dal giorno della richiesta di divorzio

Anche se non stanno più insieme i "Bangelina" continuano a far parlare di loro. Questa volta al centro dell'attenzione c'è una notizia riportata dalla rivista People. Da quando Angelina Jolie ha presentato istanza di divorzio lo scorso settembre, Brad Pitt non ha più incontrato Maddox, 15 anni, il figlio maggiore dell'ormai ex coppia. Fonti vicine ai due hanno anche rivelato che l'attore ha incontrato più volte gli altri figli, ma in nessuna occasione era presente Maddox.