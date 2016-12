Brad Pitt supereroe, salva una bambina dalla folla

Brad Pitt è un papà amorevole e premuroso non solo con i suoi sei bimbi, ma anche con i piccoli fan. L'attore, impegnato in questi giorni a Gran Canaria sul set di "Allied", ha infatti salvato una bambina che stava per essere schiacciata contro le transenne dalla folla. Spintonata dalla calca la piccola ha iniziato a piangere così Brad, con un gesto istintivo e paterno, ha chiesto al bodygard di prenderla in braccio e portata al sicuro.