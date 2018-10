Brad Pitt "stregato" da Sat Hari, bionda "guaritrice spirituale": è lei la sua nuova girlfriend?

Sat Hari, è nata in America, ma è stata mandata in India in giovane età per frequentare il collegio, e vi è rimasta fino all'età di 18 anni. Il tempo trascorso lì è stato per lei profondamente formativo. E in India che Sat ha sviluppato il suo pensiero olistico, che ha poi messo in pratica diventando una "guaritrice" e sperimentando le sue "cure" durante i tour dei Red Hot Chilli Pepper e costruendosi una vasta clientela di celebrità. Designer di gioielli Sat ha portato tutta la sua saggezza spirituale anche nelle sue creazioni, indossate da moltissime star di Hollywood, come Jennifer Aniston (come si può vedere in uno scatto)

