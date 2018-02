Brad Pitt provoca tamponamento a catena: tre auto coinvolte

Incidente a catena pochi giorni fa in una strada di Los Angeles. E fin qui nulla di strano. A provocarlo però è stato il candidato all'Oscar Brad Pitt, che con la sua Tesla ha tamponato una piccola Nissan Altima, che a sua volta è andata contro una Kia Soul. Nessun ferito per fortuna, solo una constatazione amichevole tra l'attore e i due increduli automobilisti.

Dopo l'incidente, Pitt si è subito prodigato nella compilazione della constatazione amichevole con il proprietario della Nissan e alla determinazione dei danni, tra gli sguardi incuriositi dei passanti, che hanno cominciato a scattare foto e chiedere autografi.



E se alla guida l'attore si è dimostrato un po' distratto, tra le ragioni potrebbero anche esserci il peso e i pensieri legati allla lunga negoziazione per il divorzio da Angelina Jolie.

A distanza di quasi un anno e mezzo dalla separazione i due attori non hanno infatti ancora divorziato. A quanto si legge sulla stampa americana Brad e Angelina hanno richiesto la sospensione del giudizio per quanto riguarda la pratica di divorzio in corso e il Tribunale avrebbe da poco accordato loro un'estensione a tale proposito. Questo significa che l'ex coppia d'oro di Hollywood potrà tenere segrete e private le negoziazioni riguardanti lo stato del divorzio stesso, senza che queste vengano date in pasto ai media.