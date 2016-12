Brad Pitt e Angelina Jolie, un intruso nella villa... ma voleva solo andare in bagno

In un primo momento la polizia non ha creduto alla versione dell'homeless, ma le telecamere di sorveglianza hanno confermato che si era appartato in mezzo ai cespugli solo per motivi fisiologici. Evidentemente il malcapitato non aveva capito di trovarsi sulla proprietà privata di una delle coppie più invidiate di Hollywood.



Ma sono davvero così invidiate? Non per il magazine "In Touch", che ha svelato come dopo nove anni di amore i Brangelina siano ora ad un passo dal divorzio. Per gli amici non sarebbe una sorpresa, visto che da tempo i due conducono vite separate, ma a breve potrebbero ufficializzare la rottura: "Brad è pronto per una nuova fase della sua vita, che non include Angelina. Hanno già deciso".