Brad Pitt disperato,ogni giorno chiama la mamma e piange al telefono

E' davvero un brutto periodo per Brad Pitt . L'addio con Angelina Jolie ha messo a dura prova l'attore che da due settimane non riesce a capacitarsi di come la sua vita si sia rovinata in questo modo. Il magazine " UsWeekly " riporta che Brad ha provato così ad aggrapparsi agli affetti più vicini: chiama costantemente il suo manager e gli amici più cari, ma soprattutto la mamma , che ogni giorno gli fa da spalla su cui piangere.

I genitori di Brad, Jane e Bill Pitt, vivono in Missouri e così in questo momento il contatto è solo telefonico, ma costante. Lui continua a vivere nel complesso di Hollywood Hills, mentre Angelina è a Malibu. I due la scorsa settimana sono arrivati a un accordo in modo da evitare che sia un giudice a dover decidere della sorte dei figli. Per brad la situazione è ancora delicata, dal momento che per i primi tempi potrà vedere i figli in presenza di un terapista e questo potrà poi decidere se l'attore ha bisogno di essere monitorato ancora oppure no.



Lui è pronto a cooperare in qualunque modo, perché "ama i suoi figli più di ogni cosa". La strada da percorrere per uscire da questa crisi è ancora lunga ma Brad potrà sempre contare sull'aiuto di mamma e papà.