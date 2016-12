Brad Pitt diserta la première di Voyage of Time: "Devo concentrarmi sui figli"

Il 7 ottobre Brad Pitt non presenzierà alla prima americana di "Voyage of Time", documentario diretto da Terrence Malick. "Sono molto grato di essere parte di un progetto affascinante ed educativo come Voyage of Time" ha spiegato il divo "Ma sono attualmente concentrato sulla mia situazione familiare e non voglio assolutamente distogliere l'attenzione da questo film straordinario, che incoraggio tutti a vedere" .