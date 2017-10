Brad Pitt-Angelina Jolie, parlano le tate: "Nessun controllo sui figli, non vanno neppure a scuola"

Intanto, l'esercito di bambinaie delle due star (per lungo tempo sono state sei contemporaneamente) ha raccontato nei dettagli l'anarchia a casa Jolie-Pitt. Tutti i figli vanno a scuola il minimo indispensabile, senza frequentarla regolarmente. Una ex tata ha inoltre rivelato che i due più grandi in particolare, Maddox e Pax, hanno un "cattivo temperamento". Mentre la figlia Siloh, che adesso ha dieci anni, si vuole vestire da uomo da quando ne ha tre e "si fa chiamare John".



Maddox, inoltre, all'età di nove anni avrebbe bevuto del vino e guidato un auto dentro alla residenza di famiglia, mentre a sette anni aveva già ricevuto in regalo il suo primo coltello da tasca dalla Jolie. "Mia madre me ne ha comprato uno quando avevo 11 o 12 anni - ha spiegato l'attrice - Per questo ne ho già preso uno per Maddox".



Tra i due attori il meno permissivo sarebbe stato Brad, ma una delle tate ha rivelato che in casa regna il caos e che entrambe le star "non hanno alcun controllo dei figli". "Nel mezzo della notte corrono come matti per tutta la villa - ha precisato - cercando di svegliare i genitori e di infilarsi nel loro letto".