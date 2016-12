19 novembre 2014 Brad e Angelina si scambiano lettere scritte a mano "dal fronte" dei loro set Impegnati nelle riprese dei rispettivi film in due continenti diversi, i due hanno deciso di rinunciare alle email e di comunicare "alla vecchia maniera" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:40 - Lui è a Londra, impegnato nelle riprese di "Fury". Lei in Australia, alle prese con la lavorazione del suo "Unbroken". Brad Pitt e Angelina Jolie, però, hanno trovato il modo più "romantico" per annullare le migliaia di chilometri di distanza che li separano. La coppia più famosa di Hollywood ha infatti deciso di rinunciare alle email e di comunicare "alla vecchia maniera", scambiandosi una serie di lettere scritte a mano.

"Mi ha sostenuto a distanza - ha detto la Jolie durante una conferenza stampa - ed è stato romantico allo stesso tempo". E ha aggiunto: "Abbiamo deciso di far parte del tempo in cui sono ambientati i nostri film e ci siamo scritti lettere a mano allo stesso modo in cui facevano le persone che erano separate per mesi".



Sia Brad che Angelina sono infatti impegnati alla lavorazione di due film di guerra. In "Fury" Brad Pitt interpreterà un soldato Usa inviato in Europa sul finire della Seconda Guerra Mondiale per prendere parte a una temeraria missione anti-nazista. La Jolie è invece impegnata in veste di regista sul set di "Unbroken", film basato sulla biografia dell'atleta olimpico, poi diventato prigioniero di guerra, Luis Zamperini.